Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Nisan Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Son Hıçkırık 'Türk Filmi'

16.15 Tarkan Gümüş Eyer 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00.15 Aşk Geliyorum Demez 'Türk Filmi'

02.30 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Aşk Geliyorum Demez 'Türk Filmi' (Tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.45 Ali Yeşilırmak İle Dostumun Dünyası

13.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20.00 Savaşçı 'Dizi'

23.30 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

06.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14.00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Sucu Kamil 'Türk Filmi'

05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

23.45 Aşk Masalı 'Türk Filmi'

02.00 Aşk Masalı 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.00 Müzik Arası

05.00 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

15.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim 'Dizi'

00.20 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Pırdino 'Türk Filmi'

16.55 Dizi (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı 'Dizi'

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.45 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:15 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

13:00 Bamsı Beyrek

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021