        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 11 Ağustos 2025: Bugün TV’de neler var? Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Tv yayın akışı 11 Ağustos 2025: Bugün TV’de neler var? Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Her gün farklı yapımlar izleyici karşısına çıkıyor. 11 Ağustos Pazartesi günü kanallarda ne olduğunu merak edenler bugün tv'de ne var sorusuna yanıt arıyor. İşte, 11 Ağustos Pazartesi Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 11.08.2025 - 10:18 Güncelleme: 11.08.2025 - 10:18
        Tv yayın akışı 11 Ağustos 2025
        Televizyonda her gün birbirinden farklı türlerde program, dizi, film ve yarışma yayınlanıyor. Bu sebeple kanalların yayın akışları günlük olarak kontrol ediliyor. 11 Ağustos Pazartesi akşamı televizyon kanallarında hangi yapımların olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Peki, bugün televizyonda neler var?

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kader Oyunları

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17.00 Sümela'nın Şifresi Temel

        19.00 ATV Ana Haber

        20.00 Aile Saadeti

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09.30 Yaprak Dökümü

        12.00 Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 Uzak Şehir

        15.30 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Turnike

        23.30 Poyraz Karyel: Küresel Sermaye

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10.00 Yasak Elma

        12.45 Sen Çal Kapımı

        15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16.30 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Recep İvedik 5

        22.30 Şevkat Yerimdar

        23.30 Transfer Dosyası

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.00 Ege'nin Hamsisi

        08.10 Kod Adı Kırlangıç

        09.45 Kendi Düşen Ağlamaz

        13.00 Seksenler

        14.25 Teşkilat

        17.45 Kim Gitsin?

        19.00 Ana Haber

        20.00 Yabancı Sinema 'Karanlık Zihinler'

        22.20 Gönül Dağı

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Kolonya Cumhuriyeti

        22.30 Nasipse Olur

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09.00 İstanbullu Gelin

        11.00 Aramızda Kalsın

        13.30 Kiralık Aşk

        16.15 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Mısır Tanrıları

        22.30 Mısır Tanrıları

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.30 Gazete Magazin Yaz

        13.00 Yaparsın Bilirim

        16.00 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye

