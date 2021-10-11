Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Ekim Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Yeni Gelin 'Dizi' (Özel Bölüm)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

23.45 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Kanunsuz Topraklar 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Küçük Esnaf 'Türk Filmi'

22.20 Küçük Esnaf 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.30 Yargı 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kalp Yarası 'Dizi'

00.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

06.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Bizim Köyün Kızları

16.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi'

21.45 2022 Dünya Kupası Eleme Maçı "Letonya-Türkiye"

23.45 'Dizi' (Tekrar)

02.40 Bizim Köyün Kızları (Tekrar)

04.40 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021