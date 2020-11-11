Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Kasım Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Baraj
00.15 Sen Çal Kapımı
03.00 Zuhal Topal'la Sofrada
04.30 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Yeni Nesil Ajan Xxx 3
22.15 Yeni Nesil Ajan Xxx 3
00.30 Ölüm Dövüşü
02.10 Ölüm Dövüşü
05.00 Erkenci Kuş
05.40 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Yeni Bölüm)
23.45 Matrix
02.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
04.15 Gelinim Mutfakta
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Hercai
03.00 Kırgın Çiçekler
05.30 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek
00.15 Tövbeler Olsun
02.50 Fazlası Zarar
04.35 Türkan Hanım'ın Konağı
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