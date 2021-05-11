Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğruyor

22:00 Şaban Oğlu Şaban

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Sadakatsiz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Pınar Altuğ

14:00 temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Baraj

23:45 Yasak Elma



STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı / Final



ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:40 İyilik Hikayeleri

14:55 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

20:30 Masumlar Apartmanı

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2021