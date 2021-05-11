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TV Yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baraj, EDHO, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı, Sefirin Kızı ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 11 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Mayıs Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğruyor
22:00 Şaban Oğlu Şaban

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Sadakatsiz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Pınar Altuğ
14:00 temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Yasak Elma


STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse ile İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı / Final


ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:40 İyilik Hikayeleri
14:55 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
20:30 Masumlar Apartmanı

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2021

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