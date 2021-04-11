Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Nisan Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14.30 Selvi Boylu Al Yazmalım 'Yerli Sinema'
16.15 Karaoğlan Geliyor
18.45 Show Ana Haber
20.00 Arıza 'Dizi' (Final)
00.15 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden 'Yabancı Sinema'
02.30 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden 'Yabancı Sinema'
04.45 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Mucize Doktor
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kefaret
02.00 Yasak Elma
04.15 Babam Sınıfta Kaldı
05.45 Şevkat Yerimdar
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Çok Güzel Hareketler 2
15.00 Camdaki Kız
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Camdaki Kız
03.00 5N1K
03.45 Arda İle Omuz Omuza
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Tülin Şahin İle Moda
13.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
15.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
04.00 Türk Müziği
05.00 Geniş Aile
ATV YAYIN AKIŞI
12.35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
15.50 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi'
00.20 Kardeşim Benim 2 'Türk Filmi'
02.40 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.45 Yerli Belgesel
13.40 Yerli Dizi
17.30 Yabancı Sinema "shrek"
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
00.15 Yerli Dizi
02.55 Diriliş "ertuğrul"
TV8 YAYIN AKIŞI
10:15 Survivor Panaroma
12:30 Kırmızı Oda
15:30 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
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