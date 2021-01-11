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Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

00.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı 'Yabancı Film'

22.45 Beceriksiz Katil 'Türk Filmi'

01.00 Babam Çok Değişti 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Gelinim Mutfakta(Tekrar)

05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maraşlı 'Dizi'

23.40 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'

00.15 'Dizi' (Tekrar)

02.55 52 Hafta 'Belgesel'

03.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

05.20 52 Hafta 'Belgesel' (Tekrar)