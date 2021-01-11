Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
00.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Hayat Sevince Güzel
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı 'Yabancı Film'
22.45 Beceriksiz Katil 'Türk Filmi'
01.00 Babam Çok Değişti 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Gelinim Mutfakta(Tekrar)
05.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maraşlı 'Dizi'
23.40 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
02.55 52 Hafta 'Belgesel'
03.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
05.20 52 Hafta 'Belgesel' (Tekrar)
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