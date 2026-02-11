Canlı
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 11 Şubat 2026: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 11 Şubat 2026: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Bugün TV'de yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanal D, TV8, Now Tv, ATV, Show TV gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi programların saat kaçta yayınlanacağının öğrenilmesi için önemli bir liste. Peki Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 13:09 Güncelleme: 11.02.2026 - 13:10
        TV yayın akışı 11 Şubat 2026
        Bu sebeple kanalların 11 Şubat 2026 TV yayın akışları araştırılıyor. Televizyonda gündüz ve öğle kuşağında farklı türde programlar izleyici karşısına çıkarken, akşam kuşağında dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümleri ekranlara gelecek. İşte, tv yayın akışı listesi 11 Şubat 2026

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Küçük Ağa

        09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 - Yaprak Dökümü

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 - Arka Sokaklar

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Eşref Rüya

        00:15 - İnci Taneleri

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        06:35 - Kalk Gidelim

        09:20 - Adını Sen Koy

        10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 - Seksenler

        14:25 - Kara Ağaç Destanı

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 – Ana Haber (Canlı)

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Uçuş Planı | Yabancı Sinema

        22:00 - Whiplash | Yabancı Sinema

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Bahar

        09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 - Gelin Evi

        15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 – Show Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        00:30 - Veliaht

        03:00 - Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Sefirin Kızı

        09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 - Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Sahipsizler

        00:15 - Bittin Sen

        02:30 - Sefirin Kızı

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Mutfak Bahane

        16:00 - Esra Erol'da

        19:00 – ATV Ana Haber

        20:00 – Kuruluş Orhan

        00:20 - A.B.İ.

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

        08:30 – Oynat Bakalım

        09:00 - Gel Konuşalım

        12:30 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

        00:15 – Survivor Ekstra / Canlı

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

        10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 - Yasak Elma

        13:30 - En Hamarat Benim

        16:30 - Yeraltı

        19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Yeraltı

        23:45 - Halef: Köklerin Çağrısı

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        11 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

