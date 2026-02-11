TV yayın akışı 11 Şubat 2026: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Bugün TV'de yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanal D, TV8, Now Tv, ATV, Show TV gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında hangi programların saat kaçta yayınlanacağının öğrenilmesi için önemli bir liste. Peki Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Bu sebeple kanalların 11 Şubat 2026 TV yayın akışları araştırılıyor. Televizyonda gündüz ve öğle kuşağında farklı türde programlar izleyici karşısına çıkarken, akşam kuşağında dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümleri ekranlara gelecek. İşte, tv yayın akışı listesi 11 Şubat 2026
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya
00:15 - İnci Taneleri
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:35 - Kalk Gidelim
09:20 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:25 - Kara Ağaç Destanı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Uçuş Planı | Yabancı Sinema
22:00 - Whiplash | Yabancı Sinema
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Bahar
09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:30 - Veliaht
03:00 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Sefirin Kızı
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Sahipsizler
00:15 - Bittin Sen
02:30 - Sefirin Kızı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kuruluş Orhan
00:20 - A.B.İ.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 – Survivor Ekstra / Canlı
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Yeraltı
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Yeraltı
23:45 - Halef: Köklerin Çağrısı
