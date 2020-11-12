Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Kasım Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Alev Alev 'Dizi' (Yeni Bölüm)
22.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Mucize Doktor
23.55 Hepsi Benim
01.45 Zuhal Topal'la Sofrada
03.30 Temizlik Benim İşim
04.30 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Kocan Kadar Konuş 'Yerli Sinema'
22.30 Kocan Kadar Konuş
00.30 Asura. Çılgınlar Şehri
03.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.00 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Kaptan Amerika: Kahramanların Svaşı 'Yabancı Sinema'
23.30 Kaptan Amerika: Kahramanların Svaşı 'Yabancı Sinema'
01.40 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Kalk Gidelim
23.45 3'te 3
01.00 Benim Adım Melek
03.55 Fazlası Zarar
YORUMLAR