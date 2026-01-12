Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 12 Ocak 2026: Bugün TV’de neler, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Pazartesi günü ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Bugün hangi programlar, yarışmalar, filmler ve dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 12 Ocak 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV'de Düğün Dernek 2: Sünnet filmi, Star TV'de 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi ekrana gelecek. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte kanal kanal 12 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 12:51 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:51
        Tv yayın akışı 12 Ocak 2026
        Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler 12 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi ile belli oldu. Bugün pek çok farklı türde film yayınlanacak. İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

        SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

        07.00 Bahar

        09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet

        22.30 Cici Babam

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi

        22.00 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.50 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir

        00.10 Arka Sokaklar

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV KANAL YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün

        22.00 Sonsuz Aşk

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 Kıskanmak

        23.00 Sahtekarlar

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

        06.25 Kalk Gidelim

        09.10 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.30 Kara Ağaç Destanı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Cennetin Çocukları

        00.15 Vefa Sultan

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        12 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

