Tv yayın akışı 12 Ocak 2026: Bugün TV’de neler, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Pazartesi günü ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Bugün hangi programlar, yarışmalar, filmler ve dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 12 Ocak 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV'de Düğün Dernek 2: Sünnet filmi, Star TV'de 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi ekrana gelecek. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte kanal kanal 12 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.00 Bahar
09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet
22.30 Cici Babam
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.50 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
00.10 Arka Sokaklar
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün
22.00 Sonsuz Aşk
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
23.00 Sahtekarlar
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
06.25 Kalk Gidelim
09.10 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Vefa Sultan
