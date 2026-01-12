Tv yayın akışı 12 Ocak 2026: Bugün TV’de neler, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Pazartesi günü ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Bugün hangi programlar, yarışmalar, filmler ve dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 12 Ocak 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV'de Düğün Dernek 2: Sünnet filmi, Star TV'de 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi ekrana gelecek. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte kanal kanal 12 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi

