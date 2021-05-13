Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ağır Romantik
22:15 Ağır Romantik
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Canavar Kamyonlar
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:00 Refika ile Öze Dönüş
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Mucize Doktor
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:35 İyilik Hikayeleri
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Organize İşler
22:25 Teşkilat
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2021
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