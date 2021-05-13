Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ağır Romantik

22:15 Ağır Romantik

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Canavar Kamyonlar

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Refika ile Öze Dönüş

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Mucize Doktor



ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:35 İyilik Hikayeleri

15:50 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Organize İşler

22:25 Teşkilat

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2021