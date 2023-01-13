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TV yayın akışı 13 Ocak Cuma 2023! Bugün televizyonda neler var?

Haftanın son iş gününün akşamını evinde geçirmeye hazırlanan vatandaşlarımız, bugün ekranlara gelecek dizi, film ve yarışmaların hangileri olduğunu merak ediyor. Söz konusu günde Yalı Çapkını, İyilik ve Kızılcık Şerbeti gibi dizilerin yayınlanacağı günde TRT 1, ATV, Fox, Show TV, Star, TV8 ve Kanal D yayın akışını bir araya getirdik...

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  • TV yayın akışı 13 Ocak Cuma 2023! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? TRT 1, Star, TV8, ATV, Fox, Show TV ve Kanal D yayın akışı...

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    13:15 Kalk Gidelim

    15:30 Adını Sen Koy

    16:45 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

    23:30 Yürek Çıkmazı
  • TV yayın akışı 13 Ocak Cuma 2023! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? TRT 1, Star, TV8, ATV, Fox, Show TV ve Kanal D yayın akışı...

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Kızılcık Şerbeti

    23:45 Çırak (Yabancı Sinema)
  • TV yayın akışı 13 Ocak Cuma 2023! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? TRT 1, Star, TV8, ATV, Fox, Show TV ve Kanal D yayın akışı...

    ATV YAYIN AKIŞI

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Ateş Kuşları

    22:00 Ateş Kuşları
  • TV yayın akışı 13 Ocak Cuma 2023! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? TRT 1, Star, TV8, ATV, Fox, Show TV ve Kanal D yayın akışı...

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    12:45 En Hamarat Benim

    17:00 Yalnız Kalpler

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 İyilik

    23:30 Orta Sayfa

    01:30 Yalnız Kalpler
  • TV yayın akışı 13 Ocak Cuma 2023! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? TRT 1, Star, TV8, ATV, Fox, Show TV ve Kanal D yayın akışı...

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Da Vinci Şifresi (Yabancı Sinema)

    23:00 Da Vinci Şifresi (Yabancı Sinema)

    00:15 Sokak Yarışçısı (Yabancı Sinema)c
  • TV yayın akışı 13 Ocak Cuma 2023! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? TRT 1, Star, TV8, ATV, Fox, Show TV ve Kanal D yayın akışı...

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Ömer

    18:15 Star Haber

    19:00 Toparak İle Fidan

    20:00 Yalı Çapkını

    00:15 Ömer
  • TV yayın akışı 13 Ocak Cuma 2023! Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? TRT 1, Star, TV8, ATV, Fox, Show TV ve Kanal D yayın akışı...

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    13:00 Canım Annem

    14:00 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    23:15 Survivor Panorama Gönüllüler

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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