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TV Yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 13 Şubat Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı, İbo Show ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 13 Şubay Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;


SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:00 Arıza
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Sevimli Yunus 2
16:00 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kong: Kafatası Adası
22:30 Matrıx Reloaded

ATV YAYIN AKIŞI

15:20 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Sen Çal Kapımı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi


TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Survivor Panorama
14:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021

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