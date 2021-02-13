Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:00 Arıza
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Sevimli Yunus 2
16:00 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kong: Kafatası Adası
22:30 Matrıx Reloaded
ATV YAYIN AKIŞI
15:20 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Sen Çal Kapımı
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Survivor Panorama
14:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
YORUMLAR