Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:00 Arıza

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Sevimli Yunus 2

16:00 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kong: Kafatası Adası

22:30 Matrıx Reloaded

ATV YAYIN AKIŞI

15:20 Maraşlı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Sen Çal Kapımı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi



TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Survivor Panorama

14:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021