Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Ekim Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10 Senin Hayatın

18.45 Show Ana Haber

20.00 Tarım Bizim Geleceğimiz

21.15 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

03.55 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Camdaki Kız 'Dizi'

00.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Power Rangers 'Yabancı Film'

22.30 Power Rangers 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi' (Tekrar)

23.30 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi'

02.00 Kanunsuz Topraklar 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Bizim Köyün Kızları

16.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi'

00.15 Yerli Dizi'

02.45 Bizim Köyün Kızları (Tekrar)

04.45 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021