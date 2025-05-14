TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. ''Bugün TV'de hangi diziler var?'' sorusu izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Televizyon kanallarında bugün Eşref Rüya, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle yayınlanacak. Trabzonspor - Galatasaray maçı futbolseverlerle buluşacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de ekranlarda olacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla güncellendi. Televizyonda bugün Kanal D’de Eşref Rüya, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ve Star TV’de Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. ATV’de Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı heyecanı yaşanacak. TV8'de ise Survivor All Star-Gönüllüler yarışması yayınlanacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, 14 Mayıs 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Finale Doğru
20:45 Trabzonspor - Galatasaray
22:50 Kupa Töreni
23:30 Kuruluş Osman
02:30 Aldatmak
05:20 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Yerli Dizi
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Siyah Kalp
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:15 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Koca Bebek Joe"
22:25 Gönül Dağı
01:25 Yabancı Sinema "Koca Bebek Joe"
03:05 Teşkilat
05:30 Şehrime Hoş Geldiniz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
00:15 Hudutsuz Sevda
03:00 Adım Farah
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
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