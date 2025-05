TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla güncellendi. Televizyonda bugün Kanal D’de Eşref Rüya, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ve Star TV’de Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. ATV’de Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı heyecanı yaşanacak. TV8'de ise Survivor All Star-Gönüllüler yarışması yayınlanacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, 14 Mayıs 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...