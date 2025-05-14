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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 14 MAYIS 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. ''Bugün TV'de hangi diziler var?'' sorusu izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Televizyon kanallarında bugün Eşref Rüya, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle yayınlanacak. Trabzonspor - Galatasaray maçı futbolseverlerle buluşacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de ekranlarda olacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:33
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        1

        TV yayın akışı 14 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla güncellendi. Televizyonda bugün Kanal D’de Eşref Rüya, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... ve Star TV’de Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. ATV’de Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı heyecanı yaşanacak. TV8'de ise Survivor All Star-Gönüllüler yarışması yayınlanacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, 14 Mayıs 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        19:45 Finale Doğru

        20:45 Trabzonspor - Galatasaray

        22:50 Kupa Töreni

        23:30 Kuruluş Osman

        02:30 Aldatmak

        05:20 Hercai

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        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Yerli Dizi

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Siyah Kalp

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        05:15 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

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        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:45 Hangimiz Sevmedik

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:00 Seksenler

        14:30 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema "Koca Bebek Joe"

        22:25 Gönül Dağı

        01:25 Yabancı Sinema "Koca Bebek Joe"

        03:05 Teşkilat

        05:30 Şehrime Hoş Geldiniz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        13:30 En Hamarat Benim

        16:45 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

        00:15 Hudutsuz Sevda

        03:00 Adım Farah

        04:00 Her Yerde Sen

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

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