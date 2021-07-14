Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Temmuz Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
11.30 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)
14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Cam Tavanlar 'Dizi'
23.30 Ölümcül Takip 'Yabancı Film'
01.45 Ölümcül Takip 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.15 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
14.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
05.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Küçük Esnaf 'Türk Filmi'
00.30 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
11.00 Güneşin Kızları 'Dizi' (Tekrar)
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Transformers: Yenilenlerin İntikamı 'Yabancı Film'
23.15 (Tekrar)
02.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
16.05 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Şans Kapıyı Çalınca
22.30 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Banliyo 13: Ultimatom 'Yabancı Film'
03.25 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
05.25 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.35 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
16.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Mahrem 'Dizi'
00.25 3'te 3
01.45 Yıldızların Yolu
02.40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.35 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
YORUMLAR