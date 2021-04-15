Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Nisan Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23:00 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Osman Müftüoğlu
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Mucize Doktor
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
20:30 Bir Zamanlar Çukurova
23:45 Mavera
TV8 YAYIN AKIŞI
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
YORUMLAR