Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

14.30 Tatlı Dilim 'Yerli Sinema'

16.15 Şaşkın Damat 'Yerli Sinema'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Nasipse Olur 'Yerli Sinema'

22.30 Nasipse Olur 'Yerli Sinema'

00.45 Çakallarla Dans 4 'Yerli Sinema'

02.45 Çakallarla Dans 4 'Yerli Sinema'

04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15.30 Mucize Doktor

18.00 Bir Su Hikayesi

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kefaret

00.15 Yasak Elma

02.45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

04.30 Savaşçı

06.00 Kadın

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.00 Arda İle Omuz Omuza

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Hekimoğlu

16.15 Sadakatsiz

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.45 Sınav

04.45 5N1K

05.30 Güllerin Savaşı

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Tülin Şahin İle Moda

13.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

16.30 Bekir Köse İle İftara Doğru

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara

00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.00 Müzik

ATV YAYIN AKIŞI

12.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

15.40 Kardeşlerim

19.00 atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Warcraft

03.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.15 Yerli Belgesel

14.25 Mavera

16.00 Tozkoparan İskender (altyazılı)

18.00 Ana Haber (canlı)

18.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20.30 Teşkilat (altyazılı)

23.45 Mavera

01.05 Gönül Dağı

02.15 Mesnevi'den Hikayeler

02.40 Sahur Bereketi (canlı)

04.15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TV8 YAYIN AKIŞI

10:30 Süper 1 Takım

11:00 Salur Kazan

13:15 Kırmızı Oda

16:30 Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler