Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14.30 Tatlı Dilim 'Yerli Sinema'
16.15 Şaşkın Damat 'Yerli Sinema'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Nasipse Olur 'Yerli Sinema'
22.30 Nasipse Olur 'Yerli Sinema'
00.45 Çakallarla Dans 4 'Yerli Sinema'
02.45 Çakallarla Dans 4 'Yerli Sinema'
04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15.30 Mucize Doktor
18.00 Bir Su Hikayesi
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kefaret
00.15 Yasak Elma
02.45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
04.30 Savaşçı
06.00 Kadın
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.00 Arda İle Omuz Omuza
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Hekimoğlu
16.15 Sadakatsiz
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 Sınav
04.45 5N1K
05.30 Güllerin Savaşı
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Tülin Şahin İle Moda
13.00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
16.30 Bekir Köse İle İftara Doğru
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Müzik
ATV YAYIN AKIŞI
12.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
15.40 Kardeşlerim
19.00 atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Warcraft
03.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.15 Yerli Belgesel
14.25 Mavera
16.00 Tozkoparan İskender (altyazılı)
18.00 Ana Haber (canlı)
18.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20.30 Teşkilat (altyazılı)
23.45 Mavera
01.05 Gönül Dağı
02.15 Mesnevi'den Hikayeler
02.40 Sahur Bereketi (canlı)
04.15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
TV8 YAYIN AKIŞI
10:30 Süper 1 Takım
11:00 Salur Kazan
13:15 Kırmızı Oda
16:30 Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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