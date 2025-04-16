Tv yayın akışı 16 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Bugün ekrana gelecek olan yapımlar arasında pek çok dizi ve program var. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Çarşamba gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Nisan 2025 Çarşamba ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

Habertürk Giriş: 16.04.2025 - 16:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:30 facebook

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