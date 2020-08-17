Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 17 Ağustos Pazartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Bücür (yerli film)
22.15 Bücür (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi (yeni bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 American Ultra (yabancı film)
21.45 American Ultra (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çatı Katı Aşk (tekrar)
23.00 Matrix (yabancı film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Gençliğim Eyvah (yeni bölüm)
00.20 Denizden Gelen (yerli film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Hükümet Kadın (yeni bölüm)
22.00 Tövbeler Olsun (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)
360 TV YAYIN AKIŞI
18.00 Akla Takılanlar (hafta içi her gün)
19.00 Ben Bilirim (hafta içi her gün)
21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)
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