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TV yayın akışı 17 Ağustos 2020! Bugün Show TV, Kanal D, 360 TV, Star TV, FOX, ATV'de hangi film ve dizi var?

Yayın akışı, 17 Ağustos 2020 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen diziler artık sezon arasına girdi. Kanallar birer birer yeni dizi projelerini yayınlamaya başlıyor. İşte bu akşam (Pazartesi) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 17 Ağustos Pazartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Bücür (yerli film)
22.15 Bücür (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)
00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi (yeni bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 American Ultra (yabancı film)
21.45 American Ultra (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Çatı Katı Aşk (tekrar)
23.00 Matrix (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Gençliğim Eyvah (yeni bölüm)
00.20 Denizden Gelen (yerli film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Hükümet Kadın (yeni bölüm)
22.00 Tövbeler Olsun (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)

360 TV YAYIN AKIŞI

18.00 Akla Takılanlar (hafta içi her gün)
19.00 Ben Bilirim (hafta içi her gün)
21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)

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