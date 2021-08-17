Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.15 Şahsiyet 'Dizi'

00.30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'

02.45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

22.45 Yahşi Batı 'Türk Filmi'

01.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

03.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

05.45 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.45 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Ada Masalı 'Dizi'

00.15 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Star Market(Tekrar)

04.10 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Baht Oyunu 'Dizi'

00.15 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

02.45 İntikam Geçidi 'Yabancı Film'

04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 İlk Aşk 'Türk Filmi'

15.50 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bellevılle Polisi 'Yabancı Film'

22.15 Şans Kapıyı Çalınca

00.35 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Bellevılle Polisi 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.35 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.30 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

15.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Ayla 'Türk Filmi'

22.45 Seneye Bu Zamanlar

02.00 Ayla 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.00 3'te 3