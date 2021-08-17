Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.15 Şahsiyet 'Dizi'
00.30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'
02.45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
22.45 Yahşi Batı 'Türk Filmi'
01.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
03.30 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
05.45 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.45 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Ada Masalı 'Dizi'
00.15 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Star Market(Tekrar)
04.10 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Baht Oyunu 'Dizi'
00.15 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
02.45 İntikam Geçidi 'Yabancı Film'
04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 İlk Aşk 'Türk Filmi'
15.50 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bellevılle Polisi 'Yabancı Film'
22.15 Şans Kapıyı Çalınca
00.35 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Bellevılle Polisi 'Yabancı Film' (Tekrar)
05.35 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.30 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Ayla 'Türk Filmi'
22.45 Seneye Bu Zamanlar
02.00 Ayla 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.00 3'te 3
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