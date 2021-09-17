Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Yalancı 'Dizi'

22.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

00.45 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

05.15 1 Başka Güzel (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

23.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Hedefim Sensin 'Türk Filmi'

22.30 Hedefim Sensin 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

03.30 Star Market (Tekrar)

05.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'

00.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Kırık Hayatlar 'Dizi'

04.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

3.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Biz Böyleyiz 'Türk Filmi'

22.45 X-Men: Dark Phoenıx 'Yabancı Film'

01.05 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

06.30 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:45 Masterchef Türkiye 2021

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.30 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

16.10 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi' (Tekrar)

23.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

