Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.30 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Yalancı 'Dizi'
22.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
00.45 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
05.15 1 Başka Güzel (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
23.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Hedefim Sensin 'Türk Filmi'
22.30 Hedefim Sensin 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.30 Star Market (Tekrar)
05.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Kırık Hayatlar 'Dizi'
04.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
3.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Biz Böyleyiz 'Türk Filmi'
22.45 X-Men: Dark Phoenıx 'Yabancı Film'
01.05 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
06.30 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:45 Masterchef Türkiye 2021
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.30 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
16.10 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi' (Tekrar)
23.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
YORUMLAR