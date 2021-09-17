Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

TV Yayın akışı 17 Eylül 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 17 Eylül 2021 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 17 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 17 Eylül 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Yalancı 'Dizi'
22.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
00.45 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
05.15 1 Başka Güzel (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
23.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Hedefim Sensin 'Türk Filmi'
22.30 Hedefim Sensin 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.30 Star Market (Tekrar)
05.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Kırık Hayatlar 'Dizi'
04.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

3.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Biz Böyleyiz 'Türk Filmi'
22.45 X-Men: Dark Phoenıx 'Yabancı Film'
01.05 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
06.30 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:45 Masterchef Türkiye 2021

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.30 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
16.10 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi' (Tekrar)
23.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Soluk soluğa izlenecek bir dizi: 'Yalancı'
TELEVİZYON Bu akşam SHOW TV'de başlıyor
Vedat Alexander Şen kimdir? Acı dolu hayat hikayesi! Müge Anlı canlı yayında ağladı
TELEVİZYON Müge Anlı'da duygu dolu anlar
'İçimizden Biri' Yörük adetleriyle dünyaevine giriyor!
TELEVİZYON 'İçimizden Biri' Yörük adetleriyle dünyaevine ...
'Yalancı' bu akşam SHOW TV'de başlıyor!
TELEVİZYON 'Yalancı' bu akşam SHOW TV'de başlıyor!
16 Eylül Reyting sonuçları 2021 Perşembe... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte sonuçlar
TELEVİZYON Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?
MasterChef eleme adayları kimler oldu? 16 Eylül MasterChef ana kadroya kim girdi?
TELEVİZYON MasterChef eleme adayları kim oldu?
Barbaroslar dizisinin galası yapıldı
TELEVİZYON Barbaroslar dizisinin galası yapıldı
Exxen nasıl izlenir, üyelik ücretleri ne kadar? Exxen'de maç nasıl izlenir? İşte Exxen fiyat listesi
TELEVİZYON Exxen'e nasıl üye olunur?
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu ne, hangi kanalda?
TELEVİZYON Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kim?
Camdaki Kız hikayesi nedir? Camdaki Kız yeni sezon oyuncuları (Nalan, Sedat, Muzaffer) tam kadro!
TELEVİZYON Camdaki Kız yeni sezon oyuncuları tam kadro!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.