Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:00 Alev Alev

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:15 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

23:45 Yasak Elma

ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Maraşlı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:50 Benim Adım Melek

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

15:30 Osman Pazarlama

17:45 SurvivorSurvivor Panaroma

Panaroma20:00 Survivor SurvivorÜnlüler - Gönüllüler