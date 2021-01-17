Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Ocak Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:15 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
23:45 Yasak Elma
ATV YAYIN AKIŞI
15:50 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:50 Benim Adım Melek
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
TV8 YAYIN AKIŞI
15:30 Osman Pazarlama
17:45 SurvivorSurvivor Panaroma
Panaroma20:00 Survivor SurvivorÜnlüler - Gönüllüler
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