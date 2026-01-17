TV yayın akışı 17 Ocak 2026: Bugün TV’de neler var hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Cumartesi günü birbirinden farklı dizi ve filmler yayınlanacak. 17 Ocak Cumartesi günü televizyon kanallarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler ''Bu akşam TV'de neler var, diziler yayınlanacak mı?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, tv yayın akışı listesi
17 Ocak cumartesi gününe ait tv yayın akışını merak edenler bugün TV’de neler var sorusuna yanıt arıyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler, kanalların 17 Ocak 2026 TV yayın akışı listelerine bakıyor. İşte 17 Ocak Cumartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Now TV, TV8, Show TV yayın akışı…
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Yedi Numara
06:10 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Taşacak Bu Deniz
14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)
01:50 Taşacak Bu Deniz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Pamuk Prenses ve 7 Cüceler
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 Atv'de Hafta Sonu
10:00 A.B.İ
13:30 Çakallarla Dans 3
15:30 Sağ Sağlim
17:10 Sümela'nın Şifresi Temel
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic
22:30 A.B.İ
SHOW YAYIN AKIŞI
08:00 İşte Hayat
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Gülen Adam
15:30 Veliaht Tekrar
18:25 Show Haber
20:00 Güldür Güldür Show tekrar
STAR YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:45 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Bizim Köyün Şarkısı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
