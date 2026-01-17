Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 17 Ocak 2026: Bugün TV’de neler var hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 17 Ocak 2026: Bugün TV'de neler var hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Cumartesi günü birbirinden farklı dizi ve filmler yayınlanacak. 17 Ocak Cumartesi günü televizyon kanallarında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler ''Bu akşam TV'de neler var, diziler yayınlanacak mı?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, tv yayın akışı listesi

        Giriş: 17.01.2026 - 12:45 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:45
        TV yayın akışı 17 Ocak 2026
        17 Ocak cumartesi gününe ait tv yayın akışını merak edenler bugün TV’de neler var sorusuna yanıt arıyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen seyirciler, kanalların 17 Ocak 2026 TV yayın akışı listelerine bakıyor. İşte 17 Ocak Cumartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Now TV, TV8, Show TV yayın akışı…

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Yedi Numara

        06:10 Ege'nin Hamsisi

        08:35 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Hayallerinin Peşinde

        11:30 Taşacak Bu Deniz

        14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber (Canlı)

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)

        01:50 Taşacak Bu Deniz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Pamuk Prenses ve 7 Cüceler

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        07: 30 Atv'de Hafta Sonu

        10:00 A.B.İ

        13:30 Çakallarla Dans 3

        15:30 Sağ Sağlim

        17:10 Sümela'nın Şifresi Temel

        19:00 Atv Ana Haber

        20:00 Kirpi Sonic

        22:30 A.B.İ

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW YAYIN AKIŞI

        08:00 İşte Hayat

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Gülen Adam

        15:30 Veliaht Tekrar

        18:25 Show Haber

        20:00 Güldür Güldür Show tekrar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        10:45 Sahipsizler

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Bizim Köyün Şarkısı

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Türkiye'nin Doktorları

        09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        17 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

