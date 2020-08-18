Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 18 Ağustos Pazartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Asuman'la Sevgili Dünürüm (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Baraj (tekrar)
22.30 Yahşi Batı (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Kocan Kadar Konuş (yerli film)
22.15 Kocan Kadar Konuş (yerli film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (yabancı film)
22.30 Süper Magazin (yeni bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Şans Kapıyı Çalınca (yeni bölüm)
23.35 Ölümcül Darbe (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun (tekrar)
23.00 Börü (yerli film)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)
360 TV YAYIN AKIŞI
18.00 Akla Takılanlar (hafta içi her gün)
19.00 Ben Bilirim (hafta içi her gün)
21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)
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