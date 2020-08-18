Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 18 Ağustos Pazartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Asuman'la Sevgili Dünürüm (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Baraj (tekrar)

22.30 Yahşi Batı (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Kocan Kadar Konuş (yerli film)

22.15 Kocan Kadar Konuş (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (yabancı film)

22.30 Süper Magazin (yeni bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Şans Kapıyı Çalınca (yeni bölüm)

23.35 Ölümcül Darbe (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun (tekrar)

23.00 Börü (yerli film)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)

360 TV YAYIN AKIŞI

18.00 Akla Takılanlar (hafta içi her gün)

19.00 Ben Bilirim (hafta içi her gün)

21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)