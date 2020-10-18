Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Ekim Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
17.00 Çocuktan Al Haberi (Yeni Bölüm)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Arıza 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Şeref Sözü 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Öğretmen
23.30 Yasak Elma
02.15 Zümrüdüanka
04.45 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara
00.15 Bir Demet Tiyatro
01.45 Çember
03.30 Türk Müziği
04.30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Yeni Bölüm)
23.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)
04.15 5N1K
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Stajyer Mafya
02.05 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun
23.35 Gönül Dağı
01.55 Diriliş "ertuğrul"
03.50 Gönül Dağı
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