"Pandemi olduğu için bu işe girdik"

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Nisan Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Feryat

16:15 Tarkan Viking Kanı

18:45 Show Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

22:45 Eltilerin Savaşı

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Arka sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Can Tertip

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara



ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:20 Nihat Hatipoğlu

20:15 Hercai

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:30 Merve Yıldırım

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 Mavera

16:00 Tozkoparan İskender

18:00 Ana Haber

18:30 Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

20:30 Teşkilat

23:45 Mavera

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Kırmızı Oda

15:45 Sinema

20:00 Survivor 2021