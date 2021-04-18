Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 18 Nisan Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Feryat
16:15 Tarkan Viking Kanı
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:45 Eltilerin Savaşı
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Arka sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Can Tertip
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
ATV YAYIN AKIŞI
15:50 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:20 Nihat Hatipoğlu
20:15 Hercai
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:30 Merve Yıldırım
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:00 Mavera
16:00 Tozkoparan İskender
18:00 Ana Haber
18:30 Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
20:30 Teşkilat
23:45 Mavera
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Kırmızı Oda
15:45 Sinema
20:00 Survivor 2021
YORUMLAR