        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 19 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        19 Eylül 2025 TV yayın akışı belli oldu. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı netlik kazandı. Bugün bir dizi daha ekran yolculuğuna başlayacak. Öte yandan Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 19 Eylül Cuma Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 19.09.2025 - 14:49 Güncelleme: 19.09.2025 - 14:51
        1

        Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak ediliyor. İzleyiciler 19 Eylül 2025 TV yayın akışı listesini araştırıyor. Kanalların bugünkü yayın akışları belli oldu. Buna göre, ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’de ise reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlanacak. İşte, 19 Eylül Cuma Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kızılcık Şerbeti

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Veliaht

        02:30 Bahar

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokakla

        00:15 Eşref Rüya

        03:15 Poyraz Karayel

        04:45 Kuzey Güney

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:03 İstiklal Marşı

        05:05 Kara Tahta

        07:25 Cennetin Çocukları

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Teşkilat

        15:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        22:55 3'te 3

        00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:45 3'te 3

        03:45 Kara Tahta

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        15:50 Dizi TV Özel

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aşk ve Gözyaşı (Yeni Dizi)

        22:20 Aşk ve Gözyaşı

        00:40 Aşk ve Gözyaşı

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Ateş Kuşları

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Banker Bilo

        21:45 Çarpıntı

        00:30 Kral Kaybederse

        03:00 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Söz

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        22:30 Kıskanmak

        03:00 Yaz Şarkısı

        04:15 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

