Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 19 HAZİRAN 2025 LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        19 Haziran Perşembe TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        19 Haziran 2025 TV yayın akışı bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam FIFA Kulüpler Kupası Palmeiras - Al Ahly ve Inter Miami - Porto maçları ekrana gelecekken yerli filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 19 Haziran 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        19 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün kanallarda hangi dizi, film, yarışma, program ve maçların ekrana geleceği belli oldu. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımları merak eden izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Bu akşam FIFA Kulüpler Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ederken bir dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, 19 Haziran 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Yoksul

        01:45 Resimdeki Sevgili

        04:15 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Beyoğlu Güzeli

        22:15 G.O.R.A

        00:45 G.O.R.A

        02:45 Sakın Arkana Bakma Ali

        04:30 Kaderimin Oyunu

        06:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Password (Yeni Bölüm)

        22:15 Yerli Dizi / Sinema

        00:30 Sinema

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Hercai

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 Aile Saadeti

        04:00 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:05 Hangimiz Sevmedik

        08:55 Kod Adı Kırlangıç

        10:10 Kasaba Doktoru

        13:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        14:25 Teşkilat

        18:00 Ana Haber

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Palmeiras - Al Ahly" (Canlı)

        21:00 Kupa Saati

        22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Inter Miami - Porto" (Canlı)

        00:15 Kupa Saati (Canlı)

        01:00 FIFA Klüpler Kupası2025 Grup Maçı "Seatle-Atletico Madrid" (Canlı)

        02:45 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Yetenek Sizsiniz

        13:15 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Çift Kişilik Oda

        23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        02:00 Yetenek Sizsiniz

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru İle 8'de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 MasterChef Türkiye

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 İşte Benim Stilim

        04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        05:30 Tuzak

        19 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        "Netanyahu ABD'nin dış politikasını belirlememeli"
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        Narin'i hatırlattı! 9 yaşındaki Yasemin bıçaklanarak öldürüldü!
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmakta"
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları