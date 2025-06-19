19 Haziran Perşembe TV yayın akışı | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
19 Haziran 2025 TV yayın akışı bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bu akşam FIFA Kulüpler Kupası Palmeiras - Al Ahly ve Inter Miami - Porto maçları ekrana gelecekken yerli filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 19 Haziran 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
19 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün kanallarda hangi dizi, film, yarışma, program ve maçların ekrana geleceği belli oldu. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımları merak eden izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Bu akşam FIFA Kulüpler Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ederken bir dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, 19 Haziran 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yoksul
01:45 Resimdeki Sevgili
04:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Beyoğlu Güzeli
22:15 G.O.R.A
00:45 G.O.R.A
02:45 Sakın Arkana Bakma Ali
04:30 Kaderimin Oyunu
06:00 Aramızda Kalsın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password (Yeni Bölüm)
22:15 Yerli Dizi / Sinema
00:30 Sinema
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Aile Saadeti
04:00 Aldatmak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:05 Hangimiz Sevmedik
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:10 Kasaba Doktoru
13:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:25 Teşkilat
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Palmeiras - Al Ahly" (Canlı)
21:00 Kupa Saati
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Inter Miami - Porto" (Canlı)
00:15 Kupa Saati (Canlı)
01:00 FIFA Klüpler Kupası2025 Grup Maçı "Seatle-Atletico Madrid" (Canlı)
02:45 Kasaba Doktoru
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Yetenek Sizsiniz
13:15 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:00 Yetenek Sizsiniz
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Tuzak
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