Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10.00 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)
13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kahraman Babam 'Dizi'
00.15 Ölüm Emri 'Yabancı Film'
02.15 Ölüm Emri 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Doktor Civanım 'Türk Filmi'
22.00 Hababam Sınıfı Merhaba 'Türk Filmi'
00.30 Hayati Tehlike 'Türk Filmi'
02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
04.30 Doktor Civanım 'Türk Filmi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Ah Nerede 'Türk Filmi'
18.45 Star Haber
20.00 Canavar Kamyonlar 'Yabancı Film'
22.30 'Dizi' (Tekrar)
00.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.15 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Güneşin Kızları 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Sağ Salim 'Türk Filmi'
16.00 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kalp Yarası 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Kurban Bayramı Özel
02.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Marıa İle Mustafa 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12:05 Gönül Dağı
15:45 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Mahrem
23:15 Deliler Fatih'in Fermanı
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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