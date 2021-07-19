Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10.00 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kahraman Babam 'Dizi'

00.15 Ölüm Emri 'Yabancı Film'

02.15 Ölüm Emri 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.45 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Doktor Civanım 'Türk Filmi'

22.00 Hababam Sınıfı Merhaba 'Türk Filmi'

00.30 Hayati Tehlike 'Türk Filmi'

02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

04.30 Doktor Civanım 'Türk Filmi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Ah Nerede 'Türk Filmi'

18.45 Star Haber

20.00 Canavar Kamyonlar 'Yabancı Film'

22.30 'Dizi' (Tekrar)

00.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

00.15 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Güneşin Kızları 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Sağ Salim 'Türk Filmi'

16.00 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kalp Yarası 'Dizi'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Kurban Bayramı Özel

02.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Marıa İle Mustafa 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:05 Gönül Dağı

15:45 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Mahrem

23:15 Deliler Fatih'in Fermanı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021