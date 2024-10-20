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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: 20 Ekim bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı

        Tv yayın akışı: 20 Ekim bugün TV'de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı

        20 Ekim 2024 Pazar TV yayın akışı ile ilgili detaylar günün ilk saatleri ile birlikte beli oldu. Haftanın son. gününde hem gündüz hem de akşam kuşağı birbirinden farklı ve eğlenceli içeriklere ev sahipliği yapıyor. İşte tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 17:15 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:17
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        1

        TV yayın akışına göre yayınlanacak olan programlar belli oldu. İşte kanalların yayın akışı listesi

        2

        SHOW TV

        13:00 Siyah Kalp

        15:30 Deha

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Deha

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Sandık Kokusu

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        3

        STAR TV

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

        23:30 Güzel Köylü

        02:00 Baba Ocağı

        4

        ATV

        12:30 Karadut

        16:00 Terminatör 2: Mahşer Günü

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Kuruluş Osman

        5

        KANAL D

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

        13:45 Arda ile Omuz Omuza

        14:45 Yalan

        18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Arka Sokaklar

        23:15 5. Dalga

        01:15 5. Dalga

        6

        TRT1

        13:00 Lingo Türkiye

        14:20 Gönül Dağı

        17:30 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

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