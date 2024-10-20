Tv yayın akışı: 20 Ekim bugün TV'de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı
20 Ekim 2024 Pazar TV yayın akışı ile ilgili detaylar günün ilk saatleri ile birlikte beli oldu. Haftanın son. gününde hem gündüz hem de akşam kuşağı birbirinden farklı ve eğlenceli içeriklere ev sahipliği yapıyor. İşte tv yayın akışı listesi
TV yayın akışına göre yayınlanacak olan programlar belli oldu. İşte kanalların yayın akışı listesi
SHOW TV
13:00 Siyah Kalp
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
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STAR TV
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23:30 Güzel Köylü
02:00 Baba Ocağı
ATV
12:30 Karadut
16:00 Terminatör 2: Mahşer Günü
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Osman
KANAL D
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Arka Sokaklar
23:15 5. Dalga
01:15 5. Dalga
TRT1
13:00 Lingo Türkiye
14:20 Gönül Dağı
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat