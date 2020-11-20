Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Kasım Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Çocukluk
23.45 Sen Çal Kapımı
02.30 Yasak Elma
04.45 Temizlik Benim İşim
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Babil
00.15 Ölüm Pençeleri
02.00 Ölüm Pençeleri
03.40 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Bölüm)
02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Payitaht "abdülhamid"
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Uyanış. Büyük Selçuklu
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