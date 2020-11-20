Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

TV Yayın akışı 20 Kasım 2020 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 20 Kasım 2020 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arka Sokaklar, Babil, Çocukluk, Hercai, Kırmızı Oda, Payitaht ve Ramo dizileri yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 20 Kasım Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 20 Kasım 2020 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Kasım Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Çocukluk
23.45 Sen Çal Kapımı
02.30 Yasak Elma
04.45 Temizlik Benim İşim
06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber
20.00 Babil
00.15 Ölüm Pençeleri
02.00 Ölüm Pençeleri
03.40 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Bölüm)
02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Payitaht "abdülhamid"
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Uyanış. Büyük Selçuklu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cemre kızı Güneş'i nasıl kurtaracak?
TELEVİZYONCemre kızı Güneş'i nasıl kurtaracak?
Bir Zamanlar Çukurova 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 73. bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı
Ramo ailesini kurtarabilecek mi?
TELEVİZYONRamo ailesini kurtarabilecek mi?
MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?
TELEVİZYONMasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu?
Reyting sonuçları 19 Kasım 2020 Perşembe! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON19 Kasım reyting sonuçları
Örümcek İstilası 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu
TELEVİZYONÖrümcek İstilası 2 filminin oyuncuları
Çukur 104. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle
TELEVİZYONKoçovalı Kardeşler aynı masada!
İntikam Mermisi filmi konusu nedir? İntikam Mermisi oyuncuları ve karakterleri kimler?
TELEVİZYONİntikam Mermisi filmi konusu nedir?
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYONMasterChef eleme adayı kim oldu?
Alev Alev 4. yeni bölüm fragmanı izle - Alev Alev 3. son bölüm izle
TELEVİZYONAlev Alev 4. yeni bölüm fragmanı...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X