Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Kasım Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Çocukluk

23.45 Sen Çal Kapımı

02.30 Yasak Elma

04.45 Temizlik Benim İşim

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Babil

00.15 Ölüm Pençeleri

02.00 Ölüm Pençeleri

03.40 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Bölüm)

02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Payitaht "abdülhamid"

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Uyanış. Büyük Selçuklu