TV yayın akışı 20 Ocak 2026: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
İzleyiciler bu akşam ekranlara gelecek dizi, film, gündüz kuşağı, yarışma ve eğlence programları merak ediyor. Bu sebeple kanalların 20 Ocak 2026 TV yayın akışı araştırılıyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 20 Ocak 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi!
Haftanın ikinci gününe girilmesiyle birlikte ‘’Bu akşam televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. 20 Ocak 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi izleyicilerle paylaşıldı. Show Tv'de Şendul Şaban filmi sinemaseverlerle buluşacakken, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 20 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Şendul Şaban
22:15 Gerzek Şaban
00:00 Rüya Gibi
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:00 Gerzek Şaban
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 Durdurulamaz
00:00 Durdurulamaz
02:00 Aramızda Kalsın
04:00 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:15 Arka Sokaklar
01:45 Poyraz Karayel
04:00 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı
05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:30 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Vefa Sultan
02:15 Kara Ağaç Destanı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 ABİ
23:30 ABİ
02:00 Kuruluş Orhan
04:30 Bir Gece Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
00:00 Halef: Köklerin Çağrısı
03:00 Şevkat Yerimdar
05:00 Ruhun Duymaz
06:00 Son Yaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş’le Sence?
