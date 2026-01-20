Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 20 OCAK 2026 SALI | Bu akşam televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 20 Ocak 2026: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        İzleyiciler bu akşam ekranlara gelecek dizi, film, gündüz kuşağı, yarışma ve eğlence programları merak ediyor. Bu sebeple kanalların 20 Ocak 2026 TV yayın akışı araştırılıyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 20 Ocak 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 14:37 Güncelleme: 20.01.2026 - 14:37
        Haftanın ikinci gününe girilmesiyle birlikte ‘’Bu akşam televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt aramaya başladı. 20 Ocak 2026 Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi izleyicilerle paylaşıldı. Show Tv'de Şendul Şaban filmi sinemaseverlerle buluşacakken, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte 20 Ocak 2026 TV yayın akışı listesi...

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Şendul Şaban

        22:15 Gerzek Şaban

        00:00 Rüya Gibi

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Gerzek Şaban

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Çöpçüler Kralı

        21:45 Durdurulamaz

        00:00 Durdurulamaz

        02:00 Aramızda Kalsın

        04:00 Kaderimin Oyunu

        05:30 Erkenci Kuş

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        23:15 Arka Sokaklar

        01:45 Poyraz Karayel

        04:00 Üç Kız Kardeş

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı

        05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:30 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Vefa Sultan

        02:15 Kara Ağaç Destanı

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 ABİ

        23:30 ABİ

        02:00 Kuruluş Orhan

        04:30 Bir Gece Masalı

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        00:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        03:00 Şevkat Yerimdar

        05:00 Ruhun Duymaz

        06:00 Son Yaz

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
