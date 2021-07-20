Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Baht Oyunu
16:15 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Yasak Elma
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Artık Oluversin Gari
23:30 Artık Oluversin Gari
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:30 Aramızda Kalsın
17:00 Delisin
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
23:30 Kazara Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
16:00 Baş Belası
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Mary Poppins Dönüyor
22:20 Şans Kapıyı Çalınca
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Masumalar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Gönül Dağı
23:15 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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