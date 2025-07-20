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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 20 Temmuz 2025 Pazar || Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 20 Temmuz 2025 Pazar: Bugün televizyonda neler var?

        Televizyon izleyicileri, her gün olduğu gibi bugün de "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanallarda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, diziler, filmler ve yarışmalar yer alıyor. Bu sebeple yayın akışları günlük ve haftalık olarak seyircilerle paylaşılıyor. Peki, 20 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 20 Temmuz Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 20.07.2025 - 09:49
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        Televizyon ekranlarında her yaşa uygun ve birbirinden farklı türde onlarca dizi, film, program ve yarışma yer alıyor. Bu sebeple kanalların günlük yayın akışları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yayınlanacak yapımları merak edenler 20 Temmuz 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler olacak? İşte 20 Temmuz Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        KANAL KANAL 20 TEMMUZ 2025 PAZAR TV YAYIN AKIŞI LİSTELERİ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        08.30 Konuştukça

        09.45 Magazin D Pazar

        12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13.45 Turnike

        15.45 Amatör Hayat

        18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20.00 Kuralsız Sokaklar

        22.15 Kuralsız Sokaklar

        23.45 Yüce Thor

        01.40 Zalim İstanbul

        03.45 5N1K

        04.30 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        08.00 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe

        10.00 Pazar Sürprizi

        13.00 Züğürt Ağa

        15.30 Kızılcık Şerbeti

        18.25 Hafta Sonu Ana Haber

        20.00 Deliha 2

        22.15 Nasipse Olur

        00.00 Deliha 2

        01.45 Nasipse Olur

        03.30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ATV YAYIN AKIŞI

        07.00 Gençliğim Eyvah

        09.00 Zembilli

        12.00 Güven Bana

        14.00 Sağ Salim

        16.00 Aile Saadeti

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00.20 Aile Saadeti

        03.00 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        08.30 Hanım Köylü

        10.00 Aramızda Kalsın

        12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14.00 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Çok Güzel Hareketler 2

        22.45 Rina

        00.45 Rina

        02.30 Kiralık Aşk

        04.00 Türk Müziği

        05.00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.58 İstiklal Marşı

        06.00 Yedi Numara

        06.45 Hayatımın Neşesi

        08.45 Alpaslan Büyük Selçuklu

        11.45 Enine Boyuna

        13.00 Yeşil Deniz

        15.05 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17.50 Kuzey’deki Bayrak: Kıbrıs

        19.00 Ana Haber

        20.00 Pamuk Prenses ve Avcı

        22.20 3’te 3

        23:35 Pamuk Prenses ve Avcı

        01:45 Kuzeydeki Bayrak : KIBRIS

        02:40 Yeşil Deniz

        03:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10.00 Kirli Sepeti

        13.00 Yasak Elma

        15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Kırk Yalan

        22.15 Şevkat Yerimdar

        23.00 Now Spor

        01.00 - İnadına Aşk

        03.30 - Kefaret

        06.00 - Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TV8 YAYIN AKIŞI

        08.00 Oynat Bakalım

        08.45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin Yaz

        15.45 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye

        00.15 MasterChef Türkiye

        02.30 Gazete Magazin

        04.00 Gençlik Rüzgarı

        05.00 Dizi

        20 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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