Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
16.00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.30 Kelebekler 'Türk Filmi'
01.45 Asuman'la Sevgili Dünürüm (Tekrar)
04.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme(Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Bay Yanlış 'Dizi'
00.15 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
03.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Devlet Kuşu 'Türk Filmi'
21.45 Devlet Kuşu 'Türk Filmi' (Tekrar)
23.45 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Iron Man 3 'Yabancı Film'
22.30 Rocky 3 'Yabancı Film'
00.30 Rocky 3 'Yabancı Film' (Tekrar)
02.15 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Bal Kaymak 'Türk Filmi'
21.55 Marslı 'Yabancı Film'
00.50 Kardeş Payı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Sultan 'Yabancı Film'
23.45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.00 Tövbeler Olsun 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Zaman Matinesi
04.25 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)
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