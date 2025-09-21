Habertürk
        TV YAYIN AKIŞI 21 EYLÜL 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 21 Eylül Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 21 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bugün bir dizi daha yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapıyor. İşte 21 Eylül Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 21.09.2025 - 10:23 Güncelleme: 21.09.2025 - 10:23
        1

        ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi, 6. sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. İşte, 21 Eylül 2025 TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin

        08:00 Düğün

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Bahar

        15:30 Veliaht

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        23:00 Veliaht

        01:45 Bahar

        04:00 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:20 Dizi TV

        12:10 Can Borcu

        14:10 Gözleri Karadeniz

        16:30 Aşk ve Gözyaşı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Aşk ve Gözyaşı

        02:45 Kardeşlerim

        05:20 Ateş Kuşları

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Pazar

        13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

        13:40 Yumurcak Küçük Şahit

        15:30 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Eşref Rüya

        23:30 Arka Sokaklar

        02:30 Poyraz Karayel

        04:30 5N1K

        04:50 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        08:00 Sahipsizler

        11:00 Tülin Şahin ile Moda

        12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15:30 Kral Kaybederse

        19:00 Star Haber

        20:00 Çarpıntı

        03:00 Türk Müziği

        04:00 Baba Ocağı

        05:30 Dürüye'nin Güğümleri

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı

        05:55 Benim Güzel Ailem

        08:40 Cennetin Çocukları

        11:45 Enine Boyuna

        13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        15:45 Cennetin Çocukları

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat (Yeni Sezon)

        00:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 Cennetin Çocukları

        04:00 Yedi Numara

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Ezgi Gözeger Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Kıskanmak

        13:45 Yasak Elma

        16:30 Halef

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Halef

        22:30 Kıskanmak

        00:00 Halef

        01:00 Kıskanmak

        03:15 Yaz Şarkısı

        04:15 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 İtiraf Et

        16:15 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        21 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
