Bugün televizyonda neler var? 21 Eylül Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
Televizyonda her gün birbirinden farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bugün yayınlanacak içerikleri merak eden izleyiciler 21 Eylül 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Bugün bir dizi daha yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapıyor. İşte 21 Eylül Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi, 6. sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. İşte, 21 Eylül 2025 TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin
08:00 Düğün
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:00 Veliaht
01:45 Bahar
04:00 Veliaht
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
14:10 Gözleri Karadeniz
16:30 Aşk ve Gözyaşı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aşk ve Gözyaşı
02:45 Kardeşlerim
05:20 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:40 Yumurcak Küçük Şahit
15:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Eşref Rüya
23:30 Arka Sokaklar
02:30 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
04:50 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08:00 Sahipsizler
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
03:00 Türk Müziği
04:00 Baba Ocağı
05:30 Dürüye'nin Güğümleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı
05:55 Benim Güzel Ailem
08:40 Cennetin Çocukları
11:45 Enine Boyuna
13:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
15:45 Cennetin Çocukları
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat (Yeni Sezon)
00:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Cennetin Çocukları
04:00 Yedi Numara
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Ezgi Gözeger Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kıskanmak
13:45 Yasak Elma
16:30 Halef
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Halef
22:30 Kıskanmak
00:00 Halef
01:00 Kıskanmak
03:15 Yaz Şarkısı
04:15 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 İtiraf Et
16:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
