‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu, kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listelerini inceliyor. TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi, 6. sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. İşte, 21 Eylül 2025 TV yayın akışı...