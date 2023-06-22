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TV yayın akışı 22 Haziran Perşembe 2023! Bugün televizyonda neler var ve hangi diziler yayınlanacak?

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte çoğu dizi sezon finali yapmaya başladı. Hal böyle olunca “Televizyonda bugün ne var? sorusunun cevabı merak edilir oldu. Hafta ortasına gelinmesiyle birlikte günün yorgunluğunu evinde atmak isteyenler için Show TV, Star, TV8, TRT 1, ATV, Fox ve Kanal D yayın akışını bir araya getirdik! İşte, ayrıntılar...

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  • TV yayın akışı 22 Haziran Perşembe 2023! Bugün hangi diziler var ve televizyonda neler yayınlanacak? ATV, Fox, Show TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal D yayın akışı

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    12:15 Şehirden Uzakta

    13:15 Seksenler

    16:15 Diriliş Ertuğrul

    18:55 İddiaların Aksine

    19:00 Ana Haber

    20:00 (Yeni Dizi) Kendi Düşen Ağlamaz
  • TV yayın akışı 22 Haziran Perşembe 2023! Bugün hangi diziler var ve televizyonda neler yayınlanacak? ATV, Fox, Show TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal D yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 (Yabancı Sinema) İntikam Kurşunu

     
  • TV yayın akışı 22 Haziran Perşembe 2023! Bugün hangi diziler var ve televizyonda neler yayınlanacak? ATV, Fox, Show TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal D yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    00:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
  • TV yayın akışı 22 Haziran Perşembe 2023! Bugün hangi diziler var ve televizyonda neler yayınlanacak? ATV, Fox, Show TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal D yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    12:15 En Hamarat Benim

    15:45 Kapımdaki Dedektif

    16:45 Kısmet

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Gülcemal

    23:45 Kısmet
  • TV yayın akışı 22 Haziran Perşembe 2023! Bugün hangi diziler var ve televizyonda neler yayınlanacak? ATV, Fox, Show TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal D yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Hicran

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 (Yabancı Sinema) Servet Operasyonu

    22:30 (Yabancı Sinema) Servet Operasyonu

    00:45 (Yabancı Sinema) Amerikan Savaş Gemileri

     
  • TV yayın akışı 22 Haziran Perşembe 2023! Bugün hangi diziler var ve televizyonda neler yayınlanacak? ATV, Fox, Show TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal D yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Sefirin Kızı

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 (Yerli Sinema) Eltilerin Savaşı

    22:30 (Yerli Sinema) Eltilerin Savaşı

    00:30 Yüz Yıllık Mucize

     
  • TV yayın akışı 22 Haziran Perşembe 2023! Bugün hangi diziler var ve televizyonda neler yayınlanacak? ATV, Fox, Show TV, Star, TV8, TRT 1 ve Kanal D yayın akışı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    11:15 MasterChef Türkiye All Star

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye All Star

    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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