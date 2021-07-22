Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Nasipse Olur 'Yerli Film'
22.30 Yol Arkadaşım 'Yerli Film'
00.30 Nasipse Olur 'Yerli Film' (Tekrar)
03.00 Yol Arkadaşım 'Yerli Film' (Tekrar)
05.00 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Orta Direk Şaban
22.00 Kefaret
01.00 Fulya İle Umudun Olsun
03.30 Orta Direk Şaban
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Seven Ne Yapmaz (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Kazara Aşk 'Dizi'
23.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.15 Çetin Ceviz 2
02.00 Güneşin Kızları 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Mutlu Aile Defteri "Yerli Sinema"
16.00 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit TV'de ilk "Yabancı Sinema"
22.15 Şans Kapıyı Çalınca
00.35 Mutlu Aile Defteri "Yerli Sinema"
02.35 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15.35 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Seksenler
23.30 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"
00.55 Mahrem 'Dizi' (Tekrar)
02.10 Dr. Halit Yerebakan Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.05 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
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