Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 23 Ağustos Cumartesi yayın akışı şöyle:
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Harry Potter ve Zümrüdüanka
22:45 Uzak Ara Eğlence
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kuralsız
22:30 Bir Demet Tiyatro
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Salako
21:45 Şekerpare
23:45 Ölümcül Uçuş
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yaparsın Aşkım
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Otoyol Devriysi
22:05 Taksi 2
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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