Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 23 Ağustos Cumartesi yayın akışı şöyle:

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Harry Potter ve Zümrüdüanka

22:45 Uzak Ara Eğlence



STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kuralsız

22:30 Bir Demet Tiyatro

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Salako

21:45 Şekerpare

23:45 Ölümcül Uçuş

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yaparsın Aşkım

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Otoyol Devriysi

22:05 Taksi 2

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye