Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 23 Eylül Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı
TV yayın akışı 23 Eylül 2025 Salı günü yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni diziler birer birer görücüye çıkarken, mevcut diziler de yeni sezonları ile ekranlara dönüş yapıyor. Bu sebeple her gün ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bugün Show TV'nin sevilen dizisi Bahar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. İşte, 23 Eylül Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
TV yayın akışı 23 Eylül 2025 listesi paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bugün Mehmed: Fetihler Sultanı, Kral Kaybederse ve Bahar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam ederken yerli ve yabancı filmler de ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte, 23 Eylül Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kılıbık
21:45 Arka Sokaklar
00:45 Kılıbık
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Veliaht
02:30 Bahar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:25 Kara Tahta
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Teşkilat
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Teşkilat
03:30 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
00:20 Aşk ve Gözyaşı
02:45 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Çarpıntı
03:00 Baba Ocağı
04:30 Dürüye'nin Güğümleri
06:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakiş
08:00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat
10:45 Çağla Ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
01:30 Halef: Köklerin Çağrısı
03:45 Yaz Şarkisi
04:15 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
23 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ