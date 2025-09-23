Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 23 EYLÜL 2025 | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 23 Eylül Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 23 Eylül 2025 Salı günü yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni diziler birer birer görücüye çıkarken, mevcut diziler de yeni sezonları ile ekranlara dönüş yapıyor. Bu sebeple her gün ''Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bugün Show TV'nin sevilen dizisi Bahar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. İşte, 23 Eylül Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 14:43 Güncelleme: 23.09.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TV yayın akışı 23 Eylül 2025 listesi paylaşıldı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bugün Mehmed: Fetihler Sultanı, Kral Kaybederse ve Bahar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam ederken yerli ve yabancı filmler de ekranda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte, 23 Eylül Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kılıbık

        21:45 Arka Sokaklar

        00:45 Kılıbık

        02:30 Poyraz Karayel

        04:45 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Veliaht

        02:30 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kara Tahta

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:10 Teşkilat

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Teşkilat

        03:30 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Ateş Kuşları

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aşk ve Gözyaşı

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri Karadeniz

        00:20 Aşk ve Gözyaşı

        02:45 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:15 Çarpıntı

        03:00 Baba Ocağı

        04:30 Dürüye'nin Güğümleri

        06:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakiş

        08:00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat

        10:45 Çağla Ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        01:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        03:45 Yaz Şarkisi

        04:15 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        23 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Tavandaki straforlar eridi! 3 kişinin öldüğü yangında acı detaylar!
        Tavandaki straforlar eridi! 3 kişinin öldüğü yangında acı detaylar!
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        Kredili satışlar artacak
        Kredili satışlar artacak
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Trump'ın konvoyu Macron'a engel oldu
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!