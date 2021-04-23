Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

TV Yayın akışı 23 Nisan Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma yani bugün için araştırılanlar arasında. Bu akşam Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht, Son Yaz yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. İşte 23 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 23 Nisan Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Yolcu

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:30 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Pınar Altuğ
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Son Yaz

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu
20:20 Akıncı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
20:30 Payitaht
23:45 Mavera

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Kırmızı Oda

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Alev Alev'de neler oldu? Ömer, Ozan'ı kurtarabildi mi?
TELEVİZYONÖmer, Ozan'ı kurtarabildi mi?
22 Nisan Perşembe Reyting sonuçları! Dizi reyting sıralaması birincisi kim? Perşembe reytingleri
TELEVİZYON22 Nisan reyting sonuçları açıklandı
Mucize Doktor 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Mucize Doktor 59. son bölüm...
TELEVİZYONMucize Doktor 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Camdaki Kız 3. son bölüm...
TELEVİZYONCamdaki Kız 4. yeni bölüm fragmanı...
Alev Alev 25. yeni bölüm ön izleme yayında - Alev Alev 24. son bölüm tek parça izle
TELEVİZYONAlev Alev 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar Çukurova 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 93. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova 94. bölüm fragmanı...
Survivor kim diskalifiye oldu 22 Nisan? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da kim gitti, kim gitti? Survivor acil durum konseyi...
TELEVİZYONSurvivor kim diskalifiye oldu?
Yeşilçam dizisi konusu nedir? Yeşilçam oyuncuları kimler? Yeşilçam dizisi nerede çekildi?
TELEVİZYONYeşilçam konusu nedir, oyuncuları kimler?
Camdaki Kız dizisine sürpriz oyuncu! Camdaki Kız oyuncuları kim? Camdaki Kız konusu ne?
TELEVİZYONCamdaki Kız oyuncuları tam kadro!
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları tam kadro! Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor?
TELEVİZYONBir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları