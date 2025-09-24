Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 24 EYLÜL 2025 | Bu akşam televizyonda hangi diziler, maçlar ve programlar var? Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Eylül 2025: İşte bugün televizyonda yayınlanacak diziler, filmler, maçlar, programlar ve yarışmalar!

        Bugün Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak yapımlar merak ediliyor. Bu kapsamda izleyiciler, "Bu akşam televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8 ve Now TV'nin yayın akışlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yer alıyor. Bugün ekranlara gelecek diziler, yerli ve yabancı filmler, maçlar, programlar ve yarışmaları merak edenler için 24 Eylül TV yayın akışı listesi haberimizde yer alıyor. İşte, 24 Eylül Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Giriş: 24.09.2025 - 12:25 Güncelleme: 24.09.2025 - 12:25
        24 Eylül Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyirciler tarafından araştırılan ‘’Bu akşam televizyonda hangi diziler, maçlar ve programlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, yerli ve yabancı filmler, programlar, yarışmalar yayınlanacak. Öte yandan futbol ve voleybol maçları sporseverlerle buluşturulacak. Türkiye-Polonya voleybol maçı ve Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı TRT 1’de yayınlanacak. İşte, 24 Eylül TV yayın akışı listesi!

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Arka Sokaklar

        02:30 Poyraz Karayel

        04:30 Kuzey Güney

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        22:45 Kızılcık Şerbeti

        01:45 Bahar

        04:00 Veliaht

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:15 Çarpıntı

        03:00 Baba Ocağı

        04:30 Dürüye'nin Güğümleri

        06:00 Söz

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Set Sayısı

        15:00 Polonya - Türkiye | FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası Çeyrek Final

        16:45 Hayallerinin Peşinde

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Önü

        22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

        00:15 Cennetin Çocukları

        02:55 Seksenler

        04:15 Lingo Türkiye

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Can Borcu

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri Karadeniz

        23:25 Aşk ve Gözyaşı

        01:45 Can Borcu

        04:30 Kardeşlerim

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakiş

        08:00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat

        10:45 Çağla Ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        22:45 Kıskanmak

        01:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        04:00 Yaz Şarkisi

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

