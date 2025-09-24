TV yayın akışı 24 Eylül 2025: İşte bugün televizyonda yayınlanacak diziler, filmler, maçlar, programlar ve yarışmalar!
Bugün Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak yapımlar merak ediliyor. Bu kapsamda izleyiciler, "Bu akşam televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8 ve Now TV'nin yayın akışlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden içerikler yer alıyor. Bugün ekranlara gelecek diziler, yerli ve yabancı filmler, maçlar, programlar ve yarışmaları merak edenler için 24 Eylül TV yayın akışı listesi haberimizde yer alıyor. İşte, 24 Eylül Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Arka Sokaklar
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Kızılcık Şerbeti
01:45 Bahar
04:00 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Çarpıntı
03:00 Baba Ocağı
04:30 Dürüye'nin Güğümleri
06:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Set Sayısı
15:00 Polonya - Türkiye | FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası Çeyrek Final
16:45 Hayallerinin Peşinde
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
00:15 Cennetin Çocukları
02:55 Seksenler
04:15 Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
23:25 Aşk ve Gözyaşı
01:45 Can Borcu
04:30 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakiş
08:00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat
10:45 Çağla Ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
22:45 Kıskanmak
01:30 Halef: Köklerin Çağrısı
04:00 Yaz Şarkisi
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
