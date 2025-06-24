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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 24 HAZİRAN 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 24 Haziran 2025 Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı

        Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. 24 Haziran 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, ATV'de Güven Bana, Now'da Yetenek Sizsiniz, TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise FIFA Kulüpler Kupası Benfica-Bayern Münih maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 24 Haziran Salı Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:06
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        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı merak ediliyor. 24 Haziran 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı türlerde programlar ve yarışmalar izleyici karşısına çıkacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Dev maç TRT 1’den yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Haziran Salı Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Ya Sonra

        02:00 Kızılcık Şerbeti

        04:30 Ya Sonra

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        13:00 Sen Çal Kapımı

        16:00 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        20:00 Yetenek Sizsiniz

        23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        03:00 Adım Farah

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kuralsız Sokaklar

        21:45 Charlie'nin Çikolata Fabrikası

        00:15 Son Köpek Balığı İstilası

        01:40 Son Köpek Balığı İstilası

        02:30 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Bir Küçük Gün Işığı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Güven Bana

        22:30 Güven Bana

        00:40 Aile Saadeti

        03:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:15 Balkan Ninnisi

        08:45 Kod Adı Kırlangıç

        09:55 Kasaba Doktoru

        13:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:25 Seksenler

        15:35 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Gassal

        22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica-Bayern Munih"

        00:15 Tutunamayanlar

        01:45 Lingo Türkiye

        02:50 Seksenler

        04:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Esperance ST-Chelsea"

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Ateş Böceği

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Öyle Olsun

        21:45 Tatlım Tatlım

        23:45 Tatlım Tatlım

        02:00 Son Hıçkırık

        03:30 Kaderimin Oyunu

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        11:00 MasterChef Türkiye

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 İşte Benim Stilim

        04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        24 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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