Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Temmuz Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Yalancı Yarim 'Türk Filmi'

16.30 Sahte Kabadayı 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Atla Gel Şaban 'Türk Filmi'

02.00 Kahraman Babam 'Dizi'

03.45 Lila ve Eve 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar) (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Caferin Çilesi 'Türk Filmi'

15.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.30 Şef Akademi (Yeni Bölüm)

22.45 Aşk Şarkısı 'Türk Filmi'

01.30 Caferin Çilesi 'Türk Filmi'

03.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.45 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

15.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Sahil Güvenlik 'Yabancı Sinema'

22.30 Sahil Güvenlik 'Yabancı Sinema' (Tekrar)

00.45 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 'Yabancı Film'

15.45 Aşkın Tarifi 'Dizi'

19.00 Kanal D Haber

20.00 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

22.45 Operasyon 41 (Tekrar)

01.15 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

04.00 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

14.05 Şans Kapıyı Çalınca

16.55 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor 'Yabancı Film'

18.40 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Nitro Rush 'Yabancı Film'

02.10 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.40 Kırıntılar 'Ev Sineması Kuşağı'

14.55 Seksenler

17.45 Yıldızların Yolu

19.00 Ana Haber

20.00 Görevimiz Tehlike 'Yabancı Film'

22.25 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00.00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00.15 Görevimiz Tehlike 'Yabancı Film'

02.25 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Sinema

15:30 Sinema

18:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021