Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 25 Ağustos Salı yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Asuman'la Sevgili Dünürüm (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Baraj (tekrar)
22.30 Hadi İnşallah (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara (ilk bölüm)
01.30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)
21.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Paok - Beşiktaş (canlı)
23.15 Süper Magazin (yeni bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Şans Kapıyı Çalınca (yeni bölüm)
23.00 Taksi 4 (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Bizim Köyün Şarkısı (yerli film)
22.10 Tövbeler Olsun (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)
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