Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 25 Ağustos Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Asuman'la Sevgili Dünürüm (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Baraj (tekrar)

22.30 Hadi İnşallah (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara (ilk bölüm)

01.30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)

21.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Paok - Beşiktaş (canlı)

23.15 Süper Magazin (yeni bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Şans Kapıyı Çalınca (yeni bölüm)

23.00 Taksi 4 (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Bizim Köyün Şarkısı (yerli film)

22.10 Tövbeler Olsun (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)