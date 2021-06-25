Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Haziran Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10.45 Züğürt Ağa 'Türk Filmi'
13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.30 Çatışma 'Yabancı Film'
01.30 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Çatışma 'Yabancı Film' (Tekrar)
05.15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Şef Akademi Doğada
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
22.15 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
00.45 Şef Akademi- Elemeler
03.00 Şef Akademi Doğada (Tekrar)
04.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
10.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.20 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
11.00 Yaprak Dökümü 'Dizi' (Tekrar)
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı 'Yabancı Film'
23.15 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)
01.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.00 Bodrum Masalı 'Dizi (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bozkır Arslanı Celaleddin 'Dizi'
00.20 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
02.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
04.50 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.50 Kalk Gidelim 'Dizi' (Tekrar)
16.55 Umut Apartmanı 'Ev Sineması Kuşağı'
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Dangal 'Türk Filmi'
23.30 'Dizi' (Tekrar)
02.05 Dangal 'Türk Filmi' (Tekrar)
04.35 Yerli Belgesel
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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