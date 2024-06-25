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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 25 Haziran 2024: Bu akşam televizyonda neler var? Avanak Abdi, Gülen Gözler, Iron Man

        TV yayın akışı 25 Haziran 2024:

        25 Haziran Salı akşamı televizyon yayın akışı dolu dolu geçecek! Akşama yerli ve yabancı olmak üzere birçok film yayınlanacak. Yeşilçam'ın efsanelerinden Avanak Abdi ve Gülen Gözler filmlerinin yanı sıra dünyada rekorlar kıran Demir Adam da ekranlarda olacak. İşte, 25 Haziran TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:27
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        "Akşama ne izlesem?" diye düşünüler için bir televizyon rehberi hazırladık. Bu akşam yarışma programları, yerli ve yabancı filmler ve UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası gibi birçok seçenek var. İşte, 25 Haziran TV yayın akışı...

        25 HAZİRAN 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AVANAK ABDİ

        Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Avanak Abdi, bu akşam 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak. Ardından saat 21.45'te Gülen Gözler Yeşilçam filmi yayınlanacak.

        AVANAK ABDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Abdi, geçimini duvar afişçiliği yaparak sağlayan genç bir adamdır. Oyuncuların, şarkıcıların afişlerini duvara asan Abdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şenses e kaptırır. Platonik aşkı ile tanışmanın yolunu arayan Abdi, sonunda hayallerine kavuşur. Nevin Şenses, temiz kalpli bir adam olan Abdi nin saf duygularından etkilenir. Belalı bir kabadayının da Nevin Şenses e aşık olması ise işlerin karışmasına neden olur. Abdi nin sevdiği kadından hoşlandığını öğrenen kabadayı, Abdi nin peşine düşmeye karar verir.

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        GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Yaşar Usta, (Münir Özkul) karısı Nezaket (Adile Naşit) ve beş yetişkin kızı ile yıllar önce köyün den İstanbul a göç eder, Yaşar usta, erkek çocuğu olur beklentisiyle tüm kızlarına erkek ismi vermiştir. Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışmakta, cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Kızlarının gönül ilişkilerinin hareketliliğinden habersiz bir şekilde, onlara münasip kısmetler bulmak ister. Büyük kızı Fikret e (Ayşen Gruda) âşık olan Vecihi (Şener Şen) sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını ona vermemekte direnir. Hikmet ise evin alt katındaki çırakların gözdesidir; bütün vaktini onlara oyunlar oynayarak geçirir. En düşkün olduğu kızı İsmet (Müjde Ar) Yunus un oğlu Temel (Mahmut Hekimoğlu) ile evlenir.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Baba

        09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:30 Show Ana Haber

        20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

        21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)

        23:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

        01:45 Amerikalı Kız

        03:30 Kızılcık Şerbeti

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        UEFA EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI

        UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası, TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Bugün saat 19.00'da Hollanda-Avusturya, saat 22.00'de İngiltere-Slovenya karşı karşıya gelecek.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

        06:00 Uğurlugiller

        06:30 Kara Tahta

        09:30 Kasaba Doktoru

        12:50 Lingo Türkiye

        14:15 Gönül Dağı

        18:00 Ana Haber

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya"

        21:00 Kupa Saati

        22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Slovenya"

        00:15 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)

        02:00 Gönül Dağı

        04:50 Lingo Türkiye

        06:00 Yaşam Başka Yerde

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        ALAN

        Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma programı Alan, bu akşam 20.00'de ATV'de olacak.

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Alan

        23:20 Dedektif Galban (Yabancı Sinema)

        01:20 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)

        03:10 Destan

        05:40 Kalp Yarası

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        KÜÇÜK ESNAF

        Yerli bir sinema filmi olan Küçük Esnaf bu akşam saat 20.00'de Star TV'de olacak.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Dolunay

        13:30 Yüksek Sosyete

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

        22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)

        00:30 İstanbullu Gelin

        02:30 Yüksek Sosyete

        04:00 Baba Ocağı

        05:30 Erkenci Kuş

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        IRON MAN (DEMİR ADAM)

        Başrollerinde Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Shaun Toub'ın olduğu "Iron Man" filmi bu akşam 20.00'de Kanal D'de izleyici ile buluşacak.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Afili Aşk

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)

        22:15 Çember: Sırlar Apartmanı (Yabancı Sinema)

        00:15 Iron Man (Yabancı Sinema)

        02:15 Güneşin Kızları

        04:30 Tatlı İntikam

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        DOKUNMAYIN ŞABANIMA

        Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri olan Dokunmayın Şabanıma filmi, bu akşam 20.00'de Now TV'de olacak.

        FİLMİN KONUSU NEDİR?

        Şoförlük yapan Şaban çapkınlığa meraklı biridir. Ancak kadınları rahatsız ettiği için tutuklanır. Gözaltındayken eski arkadaşı Ökkeş ile karşılaşır. Ökkeş’in babası oğlunu, arkadaşının kızı Oya ile evlendirmek ister. Evlenmek istemeyen Ökkeş, yerine Şaban’ı geçirir. Bu sırada Oya da evleneceği adamı tanımak için evin hizmetçisi ile yer değiştirir. Yer değiştirip Oya’nın evine giden Ökkeş ve Şaban evin hizmetçisi kılığına giren Oya’ya âşık olur. Oya için birbirileriyle zorlu bir mücadeleye gireceklerdir.

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Şevkat Yerimdar

        13:00 Kirli Sepeti

        16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)

        21:45 Babası (Yerli Sinema)

        00:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

        02:30 Mucize Doktor

        05:00 Son Yaz

        06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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        MASTERCHEF TÜRKİYE

        MasterChef Türkiye, bu akşam yeni bölümüyle TV 8'de ekranlara gelecek.

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8'de Sağlık

        08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

        09:45 Gazete Magazin Yaz

        12:00 MasterChef Türkiye

        15:45 Çarkıfelek

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Çarkıfelek

        02:30 Gazete Magazin Yaz

        04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

        05:30 Dizi

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