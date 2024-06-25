TV yayın akışı 25 Haziran 2024:
25 Haziran Salı akşamı televizyon yayın akışı dolu dolu geçecek! Akşama yerli ve yabancı olmak üzere birçok film yayınlanacak. Yeşilçam'ın efsanelerinden Avanak Abdi ve Gülen Gözler filmlerinin yanı sıra dünyada rekorlar kıran Demir Adam da ekranlarda olacak. İşte, 25 Haziran TV yayın akışı...
"Akşama ne izlesem?" diye düşünüler için bir televizyon rehberi hazırladık. Bu akşam yarışma programları, yerli ve yabancı filmler ve UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası gibi birçok seçenek var. İşte, 25 Haziran TV yayın akışı...
AVANAK ABDİ
Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Avanak Abdi, bu akşam 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak. Ardından saat 21.45'te Gülen Gözler Yeşilçam filmi yayınlanacak.
AVANAK ABDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Abdi, geçimini duvar afişçiliği yaparak sağlayan genç bir adamdır. Oyuncuların, şarkıcıların afişlerini duvara asan Abdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şenses e kaptırır. Platonik aşkı ile tanışmanın yolunu arayan Abdi, sonunda hayallerine kavuşur. Nevin Şenses, temiz kalpli bir adam olan Abdi nin saf duygularından etkilenir. Belalı bir kabadayının da Nevin Şenses e aşık olması ise işlerin karışmasına neden olur. Abdi nin sevdiği kadından hoşlandığını öğrenen kabadayı, Abdi nin peşine düşmeye karar verir.
GÜLEN GÖZLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Yaşar Usta, (Münir Özkul) karısı Nezaket (Adile Naşit) ve beş yetişkin kızı ile yıllar önce köyün den İstanbul a göç eder, Yaşar usta, erkek çocuğu olur beklentisiyle tüm kızlarına erkek ismi vermiştir. Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışmakta, cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Kızlarının gönül ilişkilerinin hareketliliğinden habersiz bir şekilde, onlara münasip kısmetler bulmak ister. Büyük kızı Fikret e (Ayşen Gruda) âşık olan Vecihi (Şener Şen) sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını ona vermemekte direnir. Hikmet ise evin alt katındaki çırakların gözdesidir; bütün vaktini onlara oyunlar oynayarak geçirir. En düşkün olduğu kızı İsmet (Müjde Ar) Yunus un oğlu Temel (Mahmut Hekimoğlu) ile evlenir.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
21:45 Gülen Gözler (Yerli Sinema)
23:45 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
01:45 Amerikalı Kız
03:30 Kızılcık Şerbeti
UEFA EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI
UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası, TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Bugün saat 19.00'da Hollanda-Avusturya, saat 22.00'de İngiltere-Slovenya karşı karşıya gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Uğurlugiller
06:30 Kara Tahta
09:30 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:15 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Avusturya"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "İngiltere-Slovenya"
00:15 Kaçış Yok (Yabancı Sinema)
02:00 Gönül Dağı
04:50 Lingo Türkiye
06:00 Yaşam Başka Yerde
ALAN
Oktay Kaynarca tarafından sunulan yarışma programı Alan, bu akşam 20.00'de ATV'de olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
23:20 Dedektif Galban (Yabancı Sinema)
01:20 Dönerse Senindir (Yerli Sinema)
03:10 Destan
05:40 Kalp Yarası
KÜÇÜK ESNAF
Yerli bir sinema filmi olan Küçük Esnaf bu akşam saat 20.00'de Star TV'de olacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
22:15 Küçük Esnaf (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
02:30 Yüksek Sosyete
04:00 Baba Ocağı
05:30 Erkenci Kuş
IRON MAN (DEMİR ADAM)
Başrollerinde Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow, Shaun Toub'ın olduğu "Iron Man" filmi bu akşam 20.00'de Kanal D'de izleyici ile buluşacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony’nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron Man (Yabancı Sinema)
22:15 Çember: Sırlar Apartmanı (Yabancı Sinema)
00:15 Iron Man (Yabancı Sinema)
02:15 Güneşin Kızları
04:30 Tatlı İntikam
DOKUNMAYIN ŞABANIMA
Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri olan Dokunmayın Şabanıma filmi, bu akşam 20.00'de Now TV'de olacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Şoförlük yapan Şaban çapkınlığa meraklı biridir. Ancak kadınları rahatsız ettiği için tutuklanır. Gözaltındayken eski arkadaşı Ökkeş ile karşılaşır. Ökkeş’in babası oğlunu, arkadaşının kızı Oya ile evlendirmek ister. Evlenmek istemeyen Ökkeş, yerine Şaban’ı geçirir. Bu sırada Oya da evleneceği adamı tanımak için evin hizmetçisi ile yer değiştirir. Yer değiştirip Oya’nın evine giden Ökkeş ve Şaban evin hizmetçisi kılığına giren Oya’ya âşık olur. Oya için birbirileriyle zorlu bir mücadeleye gireceklerdir.
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)
21:45 Babası (Yerli Sinema)
00:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:30 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
MASTERCHEF TÜRKİYE
MasterChef Türkiye, bu akşam yeni bölümüyle TV 8'de ekranlara gelecek.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Gazete Magazin Yaz
12:00 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Çarkıfelek
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi