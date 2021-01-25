Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Ocak Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 'Türk Filmi'

02.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Dünya Avucunuzda

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.00 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

09:45 Kırmızı Oda

12:30 Süper 1 Takım

12:45 Survivor Panorama

13:15 Süper 1 Takım

13:30 Survivor Panorama

14:45 Süper 1 Takım

15:00 Doya Doya Moda

15:45 Süper 1 Takım

16:00 Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı 'Yabancı Film'

22.45 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)

01.30 Gelinim Mutfakta(Tekrar)

04.00 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)

04.45 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maraşlı 'Dizi'

01.30 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'

00.15 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi' (Tekrar)

03.15 52 Hafta 'Belgesel' (Tekrar)

03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)