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TV Yayın akışı 25 Şubat 2022 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 25 Şubat 2022 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arka Sokaklar, Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Aşk Mantık İntikam, Aziz, Kaderimin Oyunu, Yalnız Kurt ve Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 25 Şubat 2022 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 25 Şubat 2022 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Şubat Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar

STAR TV

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz 18.40 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişanla Gülümse Hayata
11:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber ( Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star

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